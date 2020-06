Carabiniere massacrato di botte, sospeso il reddito di cittadinanza allo straniero

Resta in carcere Gustavo Ferneli Morrobel Rodriguez, nato nella Repubblica Dominicana e anagraficamente residente ad Avezzano, ma di fatto senza fissa dimora sul territorio nazionale. Ieri, si è tenuta l’udienza, in camera di consiglio, di convalida dell’arresto nel corso della quale è stato sentito l’imputato, collegato da remoto dal carcere di Vasto.

L’applicazione della misura cautelare ha determinato, per l’uomo, la sospensione del reddito di cittadinanza di cui era percettore. Il quarantunenne è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Lo scorso 18 giugno, i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo hanno notato ad Avezzano, in via Trieste, mentre urlava e bestemmiava, rivolgendosi ai passanti con un atteggiamento violento. Intervenuti per riportare la calma, i carabinieri sono stati minacciati con frasi del tipo “italiani di m…., vi ammazzo tutti, bastardi” mentre uno di loro è stato colpito al volto con un violento pugno. L’uomo ha poi cercato di fuggire, mentre continuava a minacciare ed insultare, ma è stato raggiunto da un altro carabiniere che, però, è stato ferito con una violenta gomitata al petto. Condotto in caserma, l’arrestato ha continuato con la sua condotta violenta, spintonando e strattonando chiunque e ferendo al dito anche un terzo militare.

Il dominicano sarà processato, con rito abbreviato, il prossimo 17 luglio.