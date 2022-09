Un video che ha fatto il giro del web e le app di messaggistica in poche ore, mostra un carabiniere in stato di alterazione insieme ad alcuni automobilisti, in divisa ma non in servizio. La scena è stata girata nei giorni scorsi in un paese del Nord Italia.

Secondo quanto si apprende da Today.it il carabiniere sarebbe stato sospeso dall’Arma e starebbe affrontando un programma di sostegno e recupero. Le reazioni sull’evento sono state contrastanti. C’è chi si è indignato per l’accaduto, chi invece ha provato compassione per il militare. Da parte dell’Arma non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali.

Il carabiniere è stato al centro di una furiosa polemica. Alcuni hanno sollevato aspre critiche, mentre altri si sono mostrati maggiormente comprensivi, sottolineando il periodo difficile che starebbe affrontando il militare. Non sappiamo quale sia stato l’evento che ha scatenato l’alterazione emotiva del carabiniere, ma siamo fiduciosi che, grazie al sostegno della Comunità in cui vive e dell’Amministrazione di appartenenza, possa presto superare questo difficile momento.