Carabiniere 41enne muore dopo aver perso il controllo dell’auto. Allarme dato da una passante

Un carabiniere di 41 anni in servizio a Milano trovato morto nella sua auto a Lodi Vecchio. L’uomo viveva e lavorava nel capoluogo lombardo, ma in questi giorni era in ferie e la notte di Capodanno stava percorrendo la provinciale 140 tra Lodi Vecchio e Borgo San Giovanni quando è uscito fuori strada e la sua auto è finita in un canale a testa in giù.

Nella roggia c’era l’acqua e il militare è rimasto intrappolato nella vettura, una Kia Sportage di colore nero, senza riuscire a liberarsi. Ad accorgersene sarebbe stata una donna nel tardo pomeriggio, mentre faceva un giro in bici nelle campagne. Il punto in cui è avvenuto l’incidente, infatti, si trova al termine di un rettilineo lungo l’A1, dove inizia una serie di curve. E proprio una di queste, una curva a gomito, è stata fatale al militare, che ha perso il controllo della sua auto precipitando nel fossato.

Nascosta dal guardrail, la Kia non era visibile dalla strada. Allo scattare dell’allarme dato dalla donna, intorno alle 16, sono subito accorsi sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118. Ed è stato chiesto l’intervento di un elisoccorso. Ma ben presto è apparso chiaro che non c’era più nulla da fare per salvare il 41enne. Da una prima ricostruzione dei fatti l’incidente potrebbe essere avvenuto nel corso della nottata. Al momento sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica della vicenda.

