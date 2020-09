Capo della Polizia: “Pericolosa insofferenza verso agenti. I sindacati sono importanti ma tutela personale spetta primariamente all’Amministrazione”

“Avevo detto come fossi preoccupato di questo atteggiamento di insofferenza per le istituzioni e chi le rappresenta in prima linea come le forze di polizia. Questo è un tema importante sul quale tutti dovremmo essere un pò più solidali e uniti perché nel momento in cui si delegittimano le istituzioni e chi le rappresenta come le forze dell’ordine, nel momento in cui ci sono atteggiamenti irridenti e violenti che minano la stessa azione e la stessa credibilità, credo che il tema non riguardi solo le forze di polizia, ma tutta la società”.

Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli ieri a Viareggio prima di ricevere il Premio speciale Viareggio 200 parlando coi cronisti che gli chiedevano commento al riguardo delle gravi intemperanze giovanili contro le forze dell’ordine accadute di recente durante controlli anti assembramenti a Marina di Carrara.

“I sindacati svolgono un ruolo fondamentale, ma vorrei che fosse chiaro che certi temi sono primariamente di interesse dell’amministrazione: la tutela del personale, le modalità con cui gli operatori devono essere posti nella condizione di sicurezza. Sono temi alla nostra attenzione”: ha concluso il prefetto Franco Gabrielli.