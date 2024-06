Cagliari, ex carabiniere di 37 anni ucciso a coltellate in un pub

Dramma nella notte a Cagliari al pub Donegal di via Caprera: Fabio Piga, 37enne cagliaritano con un passato da carabiniere e ora dirigente di un’azienda della zona, è stato accoltellato al petto; il fendente ha causato la perdita di molto sangue e i soccorritori del 118, arrivati tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per evitare la morte dell’uomo. Sul posto per le indagini sono arrivate subito le pattuglie della Polizia.

Il presunto responsabile è stato già stato identificato dagli agenti delle volanti e dagli investigatori della Mobile: si tratta di un 19enne, che è stato condotto negli uffici della questura, dove è arrivato anche il pubblico ministero che coordina le indagini. Nel locale al lavoro anche gli specialisti della Scientifica e il medico legale, Roberto Demontis.

Al momento non si conoscono altri dettagli in merito al delitto: sembra comunque che i due, per ragioni ancora poco chiare, abbiano avuto una discussione poi degenerata e culminata con l’accoltellamento.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI