Bodycam per la polizia, approvato in via definitiva l’emendamento: ‘Svolta storica’

Roma – La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva un emendamento che prevede l’utilizzo di bodycam da parte delle forze dell’ordine durante le attività di servizio. Si tratta di telecamere indossabili dagli agenti per registrare quanto accade durante gli interventi.

L’approvazione è stata salutata con favore dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), che da anni porta avanti questa battaglia. “Finalmente strumentalizzazioni e false denunce non avranno più terreno fertile, poiché quanto accaduto durante gli interventi di polizia potrà essere verificato dalle registrazioni”, ha dichiarato il Segretario Generale Stefano Paoloni.

Le bodycam garantiranno trasparenza all’operato delle forze dell’ordine e al tempo stesso tuteleranno gli agenti da eventuali accuse infondate. “L’utilizzo delle bodycam è una storica battaglia del SAP, iniziata oltre 10 anni fa quando regalammo migliaia di spy pen ai nostri associati”, ricorda Paoloni.

Determinante per l’approvazione è stato il sostegno del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni. “Rivolgiamo il nostro apprezzamento sia al Parlamento che al Governo, poiché sta mantenendo gli impegni presentati nel proprio programma”, ha concluso il leader del SAP.

L’uso diffuso delle bodycam da parte delle forze dell’ordine italiane è dunque più vicino. Un passo avanti nel segno della trasparenza e a tutela di cittadini e agenti.

