“Basta aggressioni agli uomini in divisa”. Forze di polizia in piazza: retribuzioni dignitose e ripianamento organici

SAP (Polizia), SAPPE (Polizia Penitenziaria), SiMCC (Carabinieri), SiMGdF (Guardia di Finanza), CO.NA.PO. (Vigili del Fuoco) e LeS (Polizia) scenderanno in piazza per una grande manifestazione che si svolgerà a Piazza del Popolo in Roma il prossimo 14 ottobre 2020, con inizio alle ore 10.00.

“Basta aggressioni agli uomini in divisa”: questo il messaggio principale. Rivendichiamo Tutele e Garanzie Funzionali, come Bodycam, Taser, protocolli operativi e fondamentali Tutele Legali.

Chiediamo retribuzioni dignitose, risorse adeguate per il nuovo contratto di lavoro e per valorizzare i servizi rischiosi e disagiati, nonchè la previdenza complementare. Indispensabile, infine, un ripianamento degli organici, alla luce di una carenza attuale complessiva circa del 20%, dato che andrà ad acuirsi nei prossimi anni a causa di un numero importante di pensionamenti.