Auto della Polizia date alle fiamme a Rimini

Sono state date alle fiamme due auto della Polizia di Stato a Rimini. Ne danno notizia i siti del riminese. Secondo quanto si apprende, attorno alle 5 di questa mattina, due mezzi fermi nel parcheggio riservato ai mezzi della Polfer, all’interno della stazione ferroviaria, sono stati incendiati da ignoti. Sul posto le autobotti dei vigili del fuoco, ma nonostante l’intervento del personale dl 115 i veicoli sono finiti in cenere. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica che, oltre a rinvenire tracce del fatto che si tratti di un atto doloso, ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono affidate alla Digos.

L’azione vandalica è probabilmente di matrice politica. Non sarebbe il primo atto vandalico a Rimini negli ultimi mesi. I precedenti, come quello del danneggiamento di una vetrina diversamente da quello di questa notte, facevano espresso riferimento all’anarchico Alfredo Cospito a sostegno del quale era apparso uno striscione sul ponte di via Roma per chiedere l’abolizione del 41 bis.

