Approvato Emendamento sugli Incentivi per le Funzioni Tecniche per i dirigenti delle Forze Armate e di Polizia

E’ stato recentemente approvato un emendamento proposto dai senatori Ternullo e Gasparri al DDL n. 1053. Questo emendamento introduce modifiche al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, noto come “Codice dei contratti pubblici”.

Contesto Legislativo

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 disciplina i contratti pubblici in Italia. L’articolo 136, oggetto della modifica, fa parte del Titolo VI del decreto, che tratta delle “Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori speciali”.

Contenuto dell’Emendamento

L’emendamento aggiunge un nuovo comma (4-bis) all’articolo 136 del decreto legislativo. Questo nuovo comma crea una deroga all’articolo 45, comma 4, specificamente per le amministrazioni della Difesa e della Sicurezza.

Estensione degli Incentivi

La modifica legislativa estende la possibilità di ricevere incentivi per le funzioni tecniche agli Ufficiali superiori, agli Ufficiali Generali e ai gradi corrispondenti. Questi incentivi si applicano al personale che svolge le funzioni specificate nell’allegato I.10 del decreto.

Natura degli Incentivi

Gli incentivi in questione sono definiti nell’articolo 45 del decreto come “incentivi per funzioni tecniche”. Questo articolo prevede che le amministrazioni destinino a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.

L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Funzioni Tecniche Incentivate

Secondo l’articolo 45, le funzioni tecniche che possono essere incentivate includono attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.

Motivazione della Deroga

L’emendamento giustifica questa deroga citando “la struttura gerarchica dei propri organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni” nel settore della Difesa e della Sicurezza.

Implementazione

L’attuazione di questa norma sarà regolata da un futuro decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo decreto sarà emanato sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici e sostituirà integralmente l’allegato I.10 del codice.

Impatto Potenziale

L’emendamento potrebbe influenzare il trattamento economico di una parte del personale di alto grado nelle Forze Armate e di Sicurezza che svolge funzioni tecniche specifiche. L’esatto impatto dipenderà dai dettagli che saranno definiti nel decreto attuativo e dall’interpretazione dell’allegato I.10 o del suo sostituto.

