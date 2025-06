Anziana investita da un auto della Polizia, muore in ospedale

Una donna di 86 anni è stata investita e uccisa da un poliziotto al volante di un’auto di servizio della polizia stradale all’Esquilino, a Roma. L’incidente mortale si è verificato in piazza Santa Croce in Gerusalemme, all’altezza dell’incrocio con via Nola. Erano le 9 del mattino di ieri quando l’anziana è stata travolta. Immediati sono scattati i soccorsi, prima dei poliziotti e poi dei medici del 118.

L’anziana è stata portata in ospedale al San Giovanni dove, a causa delle gravi ferite riportate, è morta qualche ora dopo. Sul luogo dell’incidente gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e le indagini sulla dinamica del sinistro. Al momento nessuna pista è esclusa, neanche quella della manovra azzardata. Da capire, inoltre, se l’anziana fosse sulle strisce pedonali o meno. Le indagini sono in corso.

