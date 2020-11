Ancora un suicidio, giovane carabiniere 21enne si toglie la vita

I carabinieri detengono il triste primato dei suicidi, 15 soltanto nel 2020. Apprendiamo in anteprima, che un ragazzo di 21 anni, un giovane carabiniere, si è suicidato. È successo in provincia di Cremona: ancora non sono stati forniti ulteriori dettagli della tragedia e non sappiamo come il giovane abbia deciso di togliersi la vita.

Sgomento tra i colleghi che ora sono al lavoro per ricostruire le cause del gesto. Il giovane aveva da poco terminato il corso da allievo ed era stato trasferito a Reparto.

Tante belle parole spese ogni giorno. Ma aldilà di fredde circolari e discorsi al vento, è risaputo che Il dialogo, il supporto psicologico, l’ascolto e la comprensione del dolore possono contribuire a prevenire il suicidio e favorire un superamento delle difficoltà.

49 le Vittime dall’inizio dell’anno. Più di uno a settimana. Una conta senza fine che Infodifesa porta avanti nel rispetto di chi non ha avuto la forza e la voce di urlare. Una strage che colpisce chi ha deciso di servire lo Stato.