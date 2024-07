Amore senza barriere: il matrimonio del poliziotto Ilarione e Ilaria commuove la Puglia

TRANI – Una storia d’amore che supera ogni ostacolo ha commosso la comunità pugliese. Ilarione, poliziotto 28enne di Trani, e Ilaria, 30enne di Canosa affetta da SMA 2 (atrofia muscolare spinale), si sono uniti in matrimonio nel suggestivo scenario del monastero di Santa Maria di Colonna a Trani.

La cerimonia, celebrata di recente, ha visto la partecipazione di amici, familiari e colleghi della coppia. Un filmato dell’evento, condiviso sui canali social della Questura di Barletta-Andria-Trani, ha permesso a molti di condividere la gioia di questo momento unico.

L’attenzione della Premier e la reazione social

Le immagini della cerimonia, che ritraggono lo sposo in divisa da poliziotto da cerimonia e la sposa in abito bianco sulla sedia a rotelle, circondata dal picchetto d’onore dei poliziotti, hanno catturato l’attenzione di molti, inclusa la Premier Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha condiviso un post su X (ex Twitter) con un cuore rosso per augurare il meglio alla giovane coppia.

Tuttavia, questo gesto ha anche scatenato un acceso dibattito sui social media. Molti utenti hanno criticato il governo Meloni, accusandolo di aver tagliato i fondi per la disabilità nel 2024. “A proposito di disabilità, ma non è stato il tuo governo a tagliare i fondi per la disabilità nel 2024?”, ha commentato un utente. Un altro ha scritto: “Si tagliano i fondi per i disabili, ma si cerca consenso con questa foto e tutto questo si chiama solo in un modo: svegliatevi!”.

Ilarione e Ilaria: una storia di amore e determinazione

Ilarione, in servizio presso la Questura BAT da pochi mesi dopo essere entrato in Polizia nel 2021, ha trovato in Ilaria una compagna che va oltre ogni convenzione. La sposa, nonostante le sfide imposte dalla sua condizione, è una atleta di powerchair football per i Golden Oaks Bisceglie e ha fatto parte del consiglio nazionale dell’Asamsi, l’Associazione per lo studio delle atrofie muscolari spinali infantili.

“Fin dal nostro primo incontro, ci siamo legati indissolubilmente,” ha dichiarato Ilarione. “Può sembrare paradossale, ma la disabilità di Ilaria è stata sempre un elemento che mi ha fatto apprezzare quanto la vita, con le sue mille sfaccettature, mi abbia regalato una persona straordinaria come mia moglie.”

Il questore Alfredo Fabbrocini ha presenziato alle nozze, sottolineando l’importanza di questo evento che va oltre il semplice matrimonio, diventando simbolo di un amore che non conosce limiti.

Questa unione rappresenta un potente messaggio di inclusione e dimostra come l’amore possa trascendere ogni barriera fisica e sociale, ispirando molti a guardare oltre le apparenze e a celebrare la diversità come fonte di ricchezza umana.

