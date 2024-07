“Salamandra 2024”: esercitazione notturna dei Genio guastatori nelle acque del Lago Omodeo per elevare le capacità di mobilità e raccolta informativa

Elevare la capacità dei reparti Genio guastatori delle Forze Operative Sud di operare in modo congiunto e standardizzato, anche durante l’arco notturno e mediante l’utilizzo di natanti, per la condotta di attività tattiche di mobilità, contromobilità e raccolta informativa in contesto warfighting e pluriarma: questo lo scopo dell’esercitazione “Salamandra 2024”.

All’attività, organizzata e condotta dal 5° reggimento genio guastatori della brigata “Sassari”, hanno partecipato squadre guastatori del 4° reggimento della brigata “Aosta”, dell’11° reggimento della brigata “Pinerolo”, del 21° reggimento della brigata “Garibaldi”, due squadre fucilieri del 152° reggimento fanteria “Sassari” e un elicottero HH-412A del 21° Distaccamento permanente “Orsa Maggiore” del 2° reggimento “Sirio” dell’Aviazione dell’Esercito.

L’esercitazione, organizzata nel rispetto dei vincoli di salvaguardia paesaggistica e dei beni di interesse storico culturale, si è svolta nelle acque del Lago Omodeo, il bacino artificiale più grande d’Europa. Nella prima fase il personale si è addestrato per operare in ambiente fluviale a bordo dei natanti mentre, nella seconda fase, i genieri si sono cimentati nelle attività tattiche di forzamento di un campo minato, nella ricognizione tecnica delle sponde del fiume, nella navigazione tattica e, avvalendosi della tecnica di discesa in corda doppia, nel posizionamento di cariche da demolizione.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI