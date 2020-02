Amazon Italia assume militari anche attualmente in servizio

Per rafforzare la sua potente logistica Amazon cerca militari o ex militari. Ce lo racconta Riccardo Luna sul quotidiano la Repubblica: “Quando si dice che dietro ogni pacco di Amazon che ti arriva a casa puntuale anche con la neve o gli scioperi, c’è una ‘organizzazione militare’, adesso sappiamo che non è una battuta. Anche il fatto che nei magazzini ci sia un ‘clima da caserma’ forse non lo è. Dietro, c’è un ex ufficiale delle forze armate che ha scelto di levarsi la divisa e mettersi al servizio della società di Jeff Bezos. Anche in Italia.

Il 6 febbraio su LinkedIn, il social network dei professionisti, è apparso un annuncio per la ricerca di un manager responsabile di produzione e logistica. Forse si tratta di una posizione legata ai nuovi magazzini di Rovigo e Colleferro che saranno operativi entro il 2020 (1400 posti di lavoro, una buona notizia). Il testo dell’annuncio non lo dice. Dice soltanto – in inglese – che è rivolto ‘a militari o ex militari’; che saranno valutati da ‘un apposito team di valutatori fatto di militari’”.

“Amazon impiega centinaia di veterani e riservisti nei suoi uffici e magazzini in tutta Europa, un numero che continua a crescere ogni anno. L’azienda ha dato il via al suo programma di supporto agli ex-militari in Europa nel 2017. L’obiettivo è sensibilizzare sulle opportunità che Amazon può offrire agli ex militari. L’assunzione è sicuramente una delle nostre priorità, ma la nostra attività va oltre. Lavoriamo sul coinvolgimento e sullo sviluppo di questi dipendenti in collaborazione con il nostro Affinity Group dedicato, un network di colleghi che condividono il passato da militari e sono connessi con organizzazioni che si occupano di beneficenza e che supportano il ricollocamento di ex-militari in tutta Europa. Sono buoni leader e comunicatori che hanno difficoltà a trovare delle opportunità soddisfacenti dopo aver lasciato l’esercito”.

Postilla: la richiesta su LinkedIn è rivolta anche a persone che siano attualmente nelle forze armate e non a veterani.