Allarme terrorismo islamico, un arresto in Italia: chi è stato preso e dove

Operazione antiterrorismo a Milano. La polizia di Stato del capoluogo lombardo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un ventottenne marocchino – con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti – per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e indagato per associazione con finalità di terrorismo internazionale.

L'indagine, coordinata dalla procura di Milano e condotta dai poliziotti della Digos – Sezione Antiterrorismo internazionale, con il Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo esterno della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione, è partita da da una denuncia presentata nel novembre scorso per minacce ricevute su un profilo Instagram. Ulteriori dettagli alle 11 in questura.