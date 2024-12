Aggredisce due poliziotti armato d’ascia: uno spara e lo ferisce a una gamba. Usati anche spray e taser, senza effetto

Un cittadino nigeriano, armato di una grossa ascia, ha tentato di aggredire due poliziotti: è stato arrestato per tentato duplice omicidio. Il 32enne dopo essersi scagliato contro uno degli agenti, che si è riparato dietro l’auto di servizio, ha cercato di colpire il secondo che, dopo avergli ripetutamente intimato l’alt, è stato costretto a sparare ferendolo a una gamba. L’uomo, soccorso e sedato, si trova piantonato all’Ospedale civile.

All’alba dopo la segnalazione di una persona in stato di agitazione, sono state mobilitate le pattuglie delle Volanti. Per circa 50 minuti, gli agenti hanno tentato invano di calmare l’uomo e di indurlo a lasciare l’ascia. Nel frattempo sono intervenuti anche equipaggi dei Carabinieri e della Polizia locale assieme a un’ambulanza del 118. Gli agenti hanno cercato di usare lo spray al peperoncino e poi il taser, ma senza sortire alcun effetto. Verso le 5 del mattino, il 32enne si è scagliato con l’ascia in mano prima contro un poliziotto, che si è riparato dietro l’auto di servizio, quindi contro un’ispettore delle Volanti il quale, dopo avergli intimato l’alt ha usato la pistola di ordinanza sparando alle gambe dell’aggressore.

Una volta bloccato, l’ambulanza lo ha condotto in ospedale dove è stato medicato per una ferita alla gamba destra. Oltre all’ascia l’uomo aveva con sé due coltelli, uno a serramanico e uno di tipo svizzero. Il cittadino nigeriano è risultato irregolare, richiedente asilo con rigetto dell’istanza e gravato da denunce per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nelle province di Padova e Venezia.

