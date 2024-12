L’AUGURIO DI CROSETTO AI VERTICI DELLA DIFESA: ‘IL FUTURO SI VINCE INSIEME’

Nel prestigioso scenario del Circolo Ufficiali delle Forze Armate si è rinnovato il tradizionale scambio di auguri natalizi della Difesa, un momento che ha visto riunite le più alte cariche militari e civili del settore. In prima fila, ben visibili, tra gli altri i consiglieri del Ministro (almeno Domenico Rossi e Davide Galantino) e il vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il Ministro Guido Crosetto, affiancato dai Sottosegretari Matteo Perego di Cremnago e Isabella Rauti e la Senatrice Stefania Craxi, Presidente della 3ª Commissione Affari Esteri e Difesa, ha accolto una platea che ha visto la presenza di autorità politiche, militari e civili, insieme ai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari e del Corpo degli Addetti Militari Esteri.

Nel suo intervento, il Ministro Crosetto ha posto l’accento sulla necessità di un approccio collegiale alle sfide contemporanee: “Viviamo tempi difficili, in cui è fondamentale coniugare i valori antichi con un futuro sempre più incerto”, ha dichiarato, evidenziando come le sfide attuali richiedano un impegno corale e non individuale.

Un passaggio significativo del discorso è stato dedicato ai militari italiani, definiti “ambasciatori di tradizioni, valori e ideali” sia sul territorio nazionale che all’estero, sottolineando il ruolo determinante dell’Italia come nazione democratica impegnata nella difesa dei principi democratici anche nelle aree più critiche.

La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di festività, ma anche un’occasione di riflessione sul ruolo strategico della Difesa italiana nel contesto internazionale, ribadendo l’importanza dell’unità e della coesione istituzionale per affrontare le sfide future.

