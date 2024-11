Agente Polizia Locale investito, la corsa per salvare la vita a Daniele. Il carabiniere ubriaco è stato denunciato

Daniele Virgili, l’agente della polizia locale di 25 anni investito da un carabiniere ubriaco sulla via Tiburtina, è vivo. La buona notizia, ed è veramente buona, è proprio questa. L’incidente di mercoledì scorso, infatti, avrebbe potuto avere un bilancio ancora più drammatico. Il vigile neo assunto ha perso la gamba sinistra, i medici del San Camillo, come ha spiegato il dottor Emiliano Cingolani, responsabile reparto shock e trauma dell’ospedale, hanno fatto di tutto per salvargli la vita e ci sono riusciti operando l’altra gamba, fratturata, e ricostruita con un lungo intervento.

Come sta Daniele Virgili

In sostanza Daniele è in condizioni stabili, nonostante abbia perso molto sangue. E proprio per questo motivo, già ieri e molto probabilmente anche oggi, i suoi colleghi della polizia locale hanno risposto in massa all’appello spontaneo diffuso per le radio di servizio, ossia donare il sangue per supportare il 25enne. Secondo quanto appreso, solamente in un giorno si sono presentati una cinquantina di rappresentati dei caschi bianchi.

La gara di solidarietà e lo sciopero

Tutti uniti, come una famiglia, per stare vicino a Daniele. A far sentire la loro voce anche i sindacati, Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato, anche se non ancora formalmente, uno sciopero generale di 24 ore per la prossima settimana, quella che andrà dall’11 al 17 novembre. Al contempo, la segreteria di Ospol ha proclamato lo sciopero invece per domani, venerdì 8 novembre.

Denunciato il carabiniere ubriaco

Nel frattempo le indagini per ricostruire al meglio quanto successo, vanno avanti. La polizia stradale, come forza dell’ordine non coinvolta nell’accaduto, ha preso in carico la vicenda. II brigadiere dei carabinieri, un uomo 47 anni, che tra le mansioni che esegue c’è anche quella di autista di un ufficiale, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di più di tre volte superiore al limite di legge.

In attesta degli esami tossicologici, è stato denunciato per lesioni stradali gravissime e guida in stato di ebbrezza. Esami che potrebbero aggravare la sua posizione anche in merito a eventuali provvedimenti disciplinari. Il 47enne era libero dal servizio perché aveva preso due giorni di ferie. Stando alla prima ricostruzione la Yaris che stava guidando viaggiava a forte velocità rispetto alla situazione del traffico in quel momento, considerati anche i rilievi dell’incidente che Daniele Virgili e le sue due colleghe stavano facendo. Il carabinieri avrebbe superato le vetture incolonnate per poi travolgere il Doblò dei vigili. L’impatto è stato violento. Il militare 47enne non avrebbe avuto tempo di accennare una frenata.