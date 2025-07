Addio al Generale Mauro Del Vecchio: una vita tra missioni internazionali, istituzioni e senso dello Stato

Una carriera lunga 43 anni al servizio dell’Italia

È morto oggi, all’età di 79 anni, il generale Mauro Del Vecchio, figura di spicco dell’Esercito Italiano e della politica nazionale. Con oltre quattro decenni di carriera militare, Del Vecchio ha rappresentato un punto di riferimento nelle missioni internazionali di pace e, in seguito, anche nelle istituzioni civili come senatore del Partito Democratico nella XVI legislatura.

La sua è stata una vita interamente dedicata al servizio dello Stato, in ruoli sempre più strategici: comandante del contingente italiano in Kosovo, guida del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO, comandante delle forze internazionali ISAF in Afghanistan e, infine, a capo del Comando Operativo di Vertice Interforze.

Le parole delle istituzioni: “Un esempio per le generazioni future”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso il suo “sincero cordoglio” ricordando il generale Del Vecchio come un ufficiale che si era distinto “in numerose missioni internazionali”, sottolineando il suo incarico di rilievo nel 2005-2006 come comandante delle Forze NATO in Afghanistan. “Alla sua straordinaria preparazione militare ha saputo unire una spiccata sensibilità istituzionale”, ha dichiarato La Russa, esprimendo vicinanza alla famiglia e a chi lo ha conosciuto e stimato.

Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha voluto ricordare Del Vecchio con parole cariche di rispetto: “Figura di altissimo valore umano, militare e istituzionale, ha dedicato l’intera esistenza al servizio della Nazione”. Crosetto ha lodato “l’equilibrio, la competenza e lo spirito di servizio” del generale, definendolo un esempio di “leadership e integrità” per l’intero mondo della Difesa e per le nuove generazioni.

Dal fronte alla politica: una voce anche nelle istituzioni

Conclusa la carriera militare, Del Vecchio è stato eletto senatore con il Partito Democratico. Anche in Parlamento ha portato la sua esperienza e la sua visione strategica, contribuendo al dibattito su sicurezza, difesa e missioni internazionali. Una figura, la sua, capace di unire il rigore del comando militare alla sensibilità del servizio pubblico civile.

Ecco un box accattivante e aggiornato con i veri ultimi articoli da InfoDifesa.it, completi di link SEO funzionanti per una facile integrazione nel tuo sito:

📌 ULTIMI ARTICOLI DA INFODIFESA.IT

🔹 Crosetto: “La Sicilia sarà la prima base al mondo fuori dagli USA per formare piloti F‑35”

Aggiornamento sull’avanzamento tecnologico e formativo delle basi aeronautiche italiane (infodifesa.it)

🔹 Roma, esplosione a un distributore di benzina: oltre 21 feriti (9 poliziotti)

Notizia di cronaca che coinvolge forze dell’ordine e sicurezza pubblica (infodifesa.it)

🔹 Esercito inaugura nuovo Security Operation Center per la cyber‑defence

Potenzia la difesa cibernetica con tecnologie e operazioni 4.0 (infodifesa.it)

🔹 Carabinieri: il Comando propone turni a 7 giorni – “passo indietro sui diritti?”

Dibattito su diritti e pianificazione nei turni del personale militare (infodifesa.it)

🔹 “Vogliamo sapere perché”: Ilaria Cucchi interroga il Ministero sulla rimozione del generale Oresta

Interrogazione parlamentare su delicata vicenda interna ai Carabinieri (infodifesa.it)

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale