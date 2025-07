Addio a Giovanni Gattola, paracadutista della Folgore: travolto e ucciso mentre tornava a casa

Un sogno appena realizzato, infranto sull’asfalto

Doveva ripartire per Pisa domenica 6 luglio. Invece, sabato sera, la vita di Giovanni Gattola, 23 anni, si è spezzata in via Mantova a Parma, intorno alle 21.30. Era in sella alla sua Aprilia 450, moto acquistata appena un mese fa, quando un’auto gli ha tagliato la strada. L’impatto è stato violentissimo. Giovanni è morto sul colpo.

Giovanni Gattola era un giovane paracadutista della Folgore, arruolato da qualche anno a Pisa. Ogni fine settimana tornava a Parma, dove vive la sua famiglia. Sabato sera era ancora una volta qui, tra le sue strade, nella sua città. E proprio qui ha trovato la morte.

Il pirata della strada: fermato poco dopo l’impatto

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista che ha causato l’incidente non si è fermato a prestare soccorso. Sarebbe stato fermato poco dopo, mentre vagava a piedi lungo via Mantova. L’uomo, un 50enne, è ora al centro delle indagini della Procura della Repubblica di Parma, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per i rilievi, cercando di chiarire la dinamica esatta dello schianto.

Un ragazzo dolce, testardo, pieno di vita

“Era un ragazzo dolce, educato, ma anche testardo. Se voleva qualcosa, si impegnava fino in fondo per ottenerla”, lo ricordano con emozione alcuni amici. Così ha fatto con la divisa militare, così ha fatto con la passione per le moto. Ha preso la patente da poco, e subito dopo si è regalato la moto dei sogni. Ma quel sogno è diventato incubo.

Una vita piena di entusiasmo, progetti e voglia di vivere, interrotta senza un perché. Giovanni lascia un fratello, Nicolò, di 26 anni, e i genitori. Una famiglia distrutta dal dolore.

Una città in lutto, un reparto militare che piange un fratello

Oggi Parma è in silenzio. La notizia ha scosso anche Pisa, dove i commilitoni della Folgore hanno saputo del tragico destino di Giovanni. In molti lo ricordano come un ragazzo generoso, volenteroso, che aveva scelto di servire il Paese con orgoglio.

Una morte assurda, che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, sull’irresponsabilità di chi guida e sull’indifferenza di chi fugge dopo aver distrutto una vita.

