9° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”: Arruolamento Straordinario

Il personale Ufficiale, Sottufficiale, Graduato e Volontario di Truppa che acquisisce il brevetto da “Incursore” al termine di uno specifico iter selettivo e formativo della durata di circa due anni, entra nei ranghi del 9° reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”.

Gli “Incursori” sono Operatori di Forze Speciali con capacità di muovere e combattere in tutti gli scenari operativi, dall’alta montagna all’ambiente subacqueo e anfibio, a seguito di aviolanci da alta quota o per infiltrazione a piccoli nuclei con mezzi speciali. Sono particolarmente addestrati ad operare in contesti caratterizzati da elevata autonomia operativa, a grande distanza dalle linee amiche, con particolare riguardo alle missioni di Contro Terrorismo.

ARRUOLAMENTO

Gli Ufficiali e i Marescialli che frequentano i rispettivi corsi di formazione di base, vengono arruolati direttamente presso gli Istituti di Formazione al termine del ciclo di studi.

Il personale Sergente, Graduato in Servizio Permanente e Volontario in Ferma Prefissata di 4 anni (VFP4) già in servizio presso i reparti della Forza Armata, che aspira ad entrare nelle Forze Speciali dell’Esercito, deve aderire alle Ricerche di Personale che annualmente vengono diramate dal Comando delle Forze Operative Terrestri.

L’arruolamento per il Comparto “Operazioni Speciali” dell’Esercito è aperto anche ai Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1). I VFP1 vengono arruolati direttamente presso i Reggimenti di Addestramento Volontari durante il corso di formazione di base, oppure possono esprimere la propria aspirazione ad entrare nel Comparto “Operazioni Speciali” dell’Esercito all’atto della domanda di rafferma per il secondo anno. Inoltre, i VFP1 già effettivi ad uno dei reparti dipendenti dal Comando delle Forze Speciali dell’Esercito, possono presentare la domanda per accedere all’iter. Il personale VFP1 che aspira a diventare Operatore di Forze Speciali viene prima inviato presso il Centro Addestramento di Paracadutismo (PISA) per diventare paracadutista e, quindi, viene sottoposto alle selezioni per accedere al “Corso per Operatore Basico per le Operazioni Speciali”. Il personale VFP1 che acquisisce la qualifica OBOS può partecipare al Bando di Concorso per VFP4 dell’Esercito accedendo a specifici posti riservati. Coloro i quali terminano con successo il Corso OBOS sono ammessi alla successiva fase di Specializzazione per “Incursore”.

Il personale VFP4 “Incursore” che abbia terminato la propria rafferma quadriennale con le necessarie note di merito, transiterà in “servizio permanente” (ovvero, “a tempo indeterminato”) potendo accedere agli specifici posti che saranno riservati nei ranghi del Comparto “Operazioni Speciali” dell’Esercito.

L’iter per diventare “Incursore” si compone di due fasi:

1. Fase Selettiva e Formativa di Base Comune a tutte le unità di Forze Speciali (22 settimane), è strutturata su:

− fase di preparazione a distanza (4 settimane), durante la quale il candidato deve allenarsi/prepararsi a sostenere la selezione fisica;

− prove fisiche e tirocinio di selezione psico-attitudinale (2 settimane), il cui scopo è quello di verificare la preparazione atletica degli aspiranti e testarne la resistenza psico-fisica ed il profilo attitudinale attraverso la condotta di intense e continuative attività di tipo tattico. Le prove costituenti la selezione fisica sono:

• corsa piana: 2000 mt. entro 8’20”;

• trazioni alla sbarra(*): minimo 10 in 1′ (impugnatura prona);

• piegamenti sulle braccia (flessioni): minimo 30 in 1′;

• piegamenti alle parallele: minimo 15 in 1′;

• piegamenti addominali: minimo 40 in 1′;

• marcia zavorrata: 10 km con zaino 10 kg entro 1h12′;

• salita alla fune(**): 4 mt entro 1’45” (qualunque tecnica);

• salto in alto(**): minimo 120 cm (qualunque tecnica);

• prova di apnea(**): 15 mt lineari in uniforme da combattimento e servizi senza stivaletti;

• prova di galleggiamento(**): minimo 5′ in uniforme da combattimento e servizi senza stivaletti;

• prova di nuoto(**): 50 mt entro 2’15” in uniforme da combattimento e servizi senza stivaletti (qualunque stile).

(*) Dorso della mano rivolto verso il viso.

(**) Prova di sbarramento.

− Corso “Operatore Basico per Operazioni Speciali” (OBOS) (12 settimane), condotto sotto l’autorità del Comandante del COMFOSE e svolto sotto egida del Centro Addestramento Operazioni Speciali (Ce.Add.OS), è ha lo scopo di fornire una preparazione basica omogenea comune a tutti gli Operatori di Forze Speciali di tutti i reparti FS, su principio dell’interoperabilità. Il superamento del Corso OBOS comporta il conseguimento della qualifica di “Operatore Basico per Operazioni Speciali” e rappresenta condizione necessaria per l’accesso alla successiva fase di Specializzazione che si svolge presso ciascun reparto di Forze Speciali.

− Corso di paracadutismo “Fune di Vincolo” (4 settimane), condotto presso il Centro Addestramento di Paracadutismo (CAPAR) della Brigata paracadutisti “Folgore”, propedeutico all’acquisizione del brevetto di paracadutista militare (coloro già in possesso del brevetto accedono direttamente alla fase di Specializzazione).

2. Fase di Specializzazione per Incursore (55 settimane), è articolata su:

− Corso di Specializzazione per Incursori, composto dai moduli:

• Combattimento per Incursori;

• Combattimento avanzato per Incursori;

• Sopravvivenza operativa e Resistenza agli Interrogatori per Incursori;

• Mobilità anfibia;

• Ricognizioni Strategiche

− Vari corsi di mobilità ambientale presso i Centri Addestramento dell’Esercito (Sci, Alpinismo e Tecnica di Caduta Libera).

Ricerca straordinaria di Sottufficiali del ruolo Sergenti, Graduati e Militari di Truppa da avviare al 36° iter Forze Speciali straordinario a favore del 9° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”.

Troverai tutta la documentazione sul sito https://intranet.esercito.difesa.it/ oppure presso il Comando di appartenenza.