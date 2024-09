15° raduno nazionale dei lagunari

A Palmanova (Udine), si è svolto nel fine settimana il 15° raduno nazionale dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie (ALTA).

La manifestazione, che ha registrato un notevole afflusso di partecipanti provenienti da tutto il Paese, ha avuto formalmente inizio con la cerimonia dell’Alzabandiera ed è proseguita con lo schieramento della pluridecorata Bandiera di Guerra del reggimento lagunari “Serenissima”, di una compagnia di rappresentanza del reparto, del Labaro del Nastro Azzurro, del Medagliere Nazionale e delle sezioni dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie.

I lagunari, custodi delle gloriose tradizioni dei Fanti da Mar della Serenissima Repubblica di Venezia, sono specializzati ad operare in “acque interne” nelle classiche operazioni “riverine” (fiumi, laghi e lagune) e in mare, nell’ambito di operazioni anfibie classiche, assolvendo i tipici compiti di fanteria d’assalto anfibio in diversificati contesti operativi.

Il gen.c.a. Masiello ha salutato tutti i “Baschi Verdi” radunati evidenziando che “la specialità, seppur la più giovane dell’arma di fanteria, affonda le proprie radici in un passato ricco di passione, slancio e di gloria.

Una specialità – ha proseguito il capo di SME – che prepara i propri soldati a fronteggiare con coraggio le peggiori situazioni attraverso un addestramento impegnativo e realistico; una specialità dinamica, flessibile, capace di pensare fuori dagli schemi, stare al passo con i tempi e adattarsi con rapidità ai nuovi scenari, altamente complessi e competitivi. Il vostro incessante e qualificato impegno – ha concluso il gen.C.A. Masiello – persegue i più elevati obiettivi di difesa e sicurezza del Paese, in piena continuità con la nostra storia ed in attuazione dei principi cardine della nostra Costituzione”.

Nel corso della cerimonia, accompagnata in musica dalle note della Fanfara della brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, è stata data lettura dei messaggi augurali del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del ministro della Difesa, on. Guido Crosetto.

​​Tra le altre Autorità, presenti numerosi parlamentari dell’area veneto-friulana, il comandante delle Forze Operative Nord, generale di corpo d’armata Maurizio Riccò, il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini, il generale di divisione Arturo Nitti, decano della specialità lagunari, il presidente nazionale dell’ALTA, Pierangelo Zanotti, il comandante della brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, generale di brigata Nicola Mandolesi, e il comandante del reggimento lagunari “Serenissima”, colonnello Ivan Falasca.