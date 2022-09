Va in caserma e accoltella un carabiniere

Secondo una prima ricostruzione tutto è iniziato con l’uomo che nel pomeriggio di ieri si è presentato da alcuni familiari per protestare contro l’impossibilità di vedere il figlio piccolo. Il clima già teso nell’ambito di una separazione si è subito acceso con urla e insulti. Qualcuno ha detto di voler chiamare i carabinieri e a questo punto l’uomo si sarebbe diretto verso la caserma dei carabinieri.

All’esterno dello stabile ha incontrato i militari che nel frattempo stavano uscendo per recarsi sul posto e che hanno cercato di calmarlo. A questo punto l’uomo avrebbe cominciato ad inveire contro i militari. Improvvisamente ha estratto un coltello e ha colpito un militare con un fendente al braccio. Subito dopo è fuggito a piedi per le vie della cittadina facendo perdere le tracce. L’allarme è scattato immediatamente ed è iniziata una caccia all’uomo per le strade della cittadina. In volo si è alzato anche un elicottero proprio per rintracciarlo. L’uomo è stato bloccato dopo poco tempo e arrestato. Il militare è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale: fortunatamente non è in condizioni gravi.