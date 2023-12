Ucraina: l’Europa si interroga in merito alla possibile vittoria della Russia

In Europa si fa strada la convinzione secondo cui l’Ucraina, a fronte di un calo significativo dell’assistenza militare da parte dei Paesi occidentali, sarà costretta ad accettare un accordo di cessate il fuoco secondo le condizioni poste dalla Russia. Lo riferisce Bloomberg, che cita funzionari europei anonimi. Secondo i funzionari, la Russia potrà far leva sul declino della capacità di combattimento dell’Ucraina per estendere il proprio controllo su ulteriori territori. “Priva della capacità di difendersi adeguatamente, l’Ucraina potrebbe essere costretta ad accettare un accordo di cessate il fuoco alle condizioni della Russia”, hanno affermato le fonti citate dall’agenzia, che sottolinea anche il crescente scetticismo dell’opinione pubblica occidentale in merito al costo ingente del sostegno a Kiev, nonché i risultati deludenti della controffensiva intrapresa dalle forze ucraine la scorsa estate.

