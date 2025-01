Trovato morto Massimo Raffi: aveva 42 anni ed era scomparso da 3 giorni

“Il collega Massimo Raffi è stato trovato morto. Grande tragedia”. Con un post su Facebook i colleghi annunciano la triste notizia. Dopo quattro giorni di ricerche la guardia giurata è stata trovata morta: tutti lo ricordano come il segretario generale presso il SAV, Sindacato Autonomo Vigilanza, impegnato per far riconoscere e ampliare i diritti della categoria.

Di lui si erano perse le tracce dello scorso primo gennaio. Il 42enne era uscito dalla sua abitazione di Montelibretti e si era allontanato con la sua auto, un’Audi A/4 di colore nero. Era stato visto l’ultima volta in zona Torrevecchia: in un primo momento Massimo Raffi rispondeva al telefono, ma dopo alcune chiamate e messaggi ha smesso di rispondere. Poi il silenzio.

La famiglia aveva subito lanciato un appello tramite l’associazione Peneleope Lazio Odv, che si occupa della ricerca della persone scomparse. “Aiutateci a ritrovare Massimo potrebbe trovarsi in difficoltà, perché sta attraversando un periodo difficile”. Purtroppo qualche ora fa il triste ritrovamento.

Stando alle prime informazioni, il corpo di Massimo Raffi è stato individuato a Castelnuovo di porto all’interno della propria auto: non è stato possibile fare nulla, i medici hanno accertato il decesso. I carabinieri di Monterotondo stanno procedendo agli accertamenti del caso.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI