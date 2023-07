Tribunale archivia denuncia per disobbedienza: carabiniere rifiutò di passare in prefettura a prendere un plico. “Radiomobile servizio di pronto intervento”

La Procura militare e il Gip del Tribunale militare di Verona hanno recentemente archiviato il procedimento penale a carico di un brigadiere dei carabinieri in servizio nella regione Friuli Venezia Giulia. La vicenda ebbe inizio durante una normale giornata di pattuglia a Udine, quando la centrale operativa dispose di recarsi in Prefettura per ritirare un plico. Tuttavia, la situazione si complicò quando il brigadiere, in servizio al Nucleo Radiomobile rifiutò di adempiere alla disposizione, originando una denuncia per disobbedienza aggravata.

Il Servizio di Pronto Intervento non può essere distolto

La difesa del brigadiere si basò su prove concrete: l’inchiesta dimostrò che il comandante provinciale dei carabinieri di Udine aveva chiaramente vietato di distogliere le pattuglie del Radiomobile da attività di ufficio, come quella di ritirare un plico in Prefettura. Il Radiomobile, essendo un servizio di pronto intervento, svolge una funzione prettamente operativa, dunque non può essere impiegato per compiti differenti. Questa precisa disposizione interna dell’unità giustificò il rifiuto del brigadiere di adempiere all’ordine in questione.

La Richiesta di un “Uso Difforme” della Pattuglia

La Procura militare, a seguito delle indagini difensive ebbe modo di analizzare la situazione nel dettaglio. Emerse una richiesta di “uso difforme” della pattuglia del Radiomobile, la quale era stata messa a disposizione dei cittadini per scopi operativi specifici e non per compiti amministrativi o di ufficio. Tale uso divergente avrebbe messo a repentaglio l’efficacia e l’efficienza di un servizio di pronto intervento, compromettendo la sicurezza e la tutela dei cittadini.

Procedimento Archiviato: Il Riconoscimento della Correttezza delle Azioni

Grazie all’ascolto dei testimoni e all’analisi dettagliata delle norme interne, il tribunale ha riconosciuto la correttezza delle azioni del brigadiere e ha deciso l’archiviazione del procedimento penale.

