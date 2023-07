La Corea del Nord avverte: “Il sottomarino nucleare Usa a Busan ci consente di usare l’atomica”

Lo scorso mese era già arrivata a Busan la Uss Michigan, in grado di portare a bordo missili da crociera Tomahawk. Tali unità sono state inviate dagli Stati Uniti in Corea del Sud nel quadro di un accordo raggiunto lo scorso aprile alla Casa Bianca dai presidenti Joe Biden e Yoon Suk-yeol, con la richiesta di quest’ultimo che Washington estendesse il proprio impegno alla difesa del territorio sudcoreano con i propri asset nucleari alla luce delle crescenti minacce missilistiche della Corea del Nord. In settimana, ad alimentare ulteriormente le tensioni nella Penisola, vi è stato l’episodio del militare statunitense di stanza in Corea del Sud arrestato in territorio nordcoreano dopo aver varcato senza autorizzazione la Linea di demarcazione militare (Mld) tra le due Coree. La vicenda non è stata ancora commentata da Pyongyang.

