Tragico schianto all'alba in autostrada: muore sul colpo militare di 33 anni - INFODIFESA

Questa mattina si è verificato un tragico incidente stradale lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo ad Eboli. Ha perso la vita un militare 33enne di Maddaloni. La vittima è Lorenzo Tramontano.

Incidente a Eboli, c’è una vittima

Per cause in corso di accertamento,il 33enne ha perso il controllo della sua auto mentre si recava a lavoro.L’uomo viaggiava tra Eboli e Campagna quando la sua auto, una Fiat 500 che viaggiata sulla corsia sud, è finita contro le barriere di protezione e poi si è ribaltata. Il giovane ha perso la vita sul colpo. Si tratta di un militare in servizio a Persano.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli per estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto.

Presenti sul posto, gli uomini dell’Anas per ripristinare il tratto interessato, mentre gli agenti della Polizia Stradale di Eboli dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.