Tragico incidente stradale: perde la vita carabiniere forestale

Un tragico incidente stradale ha scosso nella prima serata di ieri la comunità di Villetta Barrea e dintorni.

La dinamica dell’incidente

Luca Pulsinelli, un carabiniere forestale di 50 anni, originario di Sora e in servizio presso la stazione di Villetta Barrea, ha perso la vita in un incidente sulla strada regionale 83 Marsicana, nel Comune di Opi, in provincia dell’Aquila. Il militare stava facendo rientro a casa, a San Donato Val di Comino che dista 50 chilometri dal Parco, suo luogo di lavoro. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che Pulsinelli in sella alla sua moto abbia sbandato per evitare alcuni ciclisti che procedevano sul lato destro della strada. Il militare ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi e le indagini

I sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Castel Di Sangro sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Nonostante i tentativi disperati di rianimare Pulsinelli, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Pescasseroli per effettuare i rilievi tecnici. La procura della Repubblica di Sulmona ha disposto il trasferimento del corpo all’ospedale dell’Aquila per l’esame autoptico. Il mezzo è stato posto sotto sequestro per ulteriori indagini. Gli inquirenti effettueranno anche una perizia per verificare le condizioni del manto stradale al momento dell’incidente, cercando di chiarire le cause precise che hanno portato alla tragica perdita del carabiniere forestale.

Il cordoglio della comunità

Pulsinelli, che risedeva con moglie e un figlio a San Donato Val Comino (Frosinone), lascia un grande vuoto nella comunità di Villetta Barrea e tra i suoi colleghi. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio tra amici, familiari e colleghi, che si stringono nel dolore per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri e della natura. Il traffico ha subito dei rallentamenti. Tutti lo conoscevano per la sua professionalità e dedizione al lavoro.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI