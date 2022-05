Tragedia nell’Arma, Carabiniere di 42 anni muore in incidente

Tragedia nel pomeriggio di ieri in Toscana, dove purtroppo è deceduto dopo un incidente in moto un carabiniere di 42 anni di Arienzo, Domenico Fuccia. Il suddetto, in servizio a Firenze, si stava recando al mare nella zona di Livorno, quando si è schiantato con la sua motocicletta.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato con un’ambulanza in ospedale, dove è deceduto poco dopo mentre era sotto i ferri. Domenico, originario della parte alta di via Roma di Arienzo, lascia una figlia di circa 6 anni, una compagna e tutta la famiglia residente nella Valle.

I familiari sono già partiti alla volta della Toscana. Lascia i genitori e una sorella che pratica la professione di avvocato a Firenze.