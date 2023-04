Tragedia nella notte, finanziere si toglie la vita

Nella tarda serata di ieri, domenica 16 aprile, è stata trovata senza vita una persona all’interno della sua auto a Guidonia Montecelio, Roma. Si è poi scoperto che si trattava di un 54enne della Guardia di Finanza che aveva deciso di togliersi la vita sparandosi alla testa con la sua pistola d’ordinanza.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 22 in una strada di campagna vicino al centro di Guidonia, a poche centinaia di metri dalla casa della vittima dove viveva con la sua famiglia. Alcuni residenti avevano sentito lo sparo e hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Polizia di Stato e i colleghi della Guardia di Finanza, insieme al personale del 118. Purtroppo, nonostante i soccorritori siano arrivati rapidamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno portato il sottufficiale della Guardia di Finanza a compiere quest’atto estremo.

Vicino a lui la pistola d’ordinanza. Sul posto oltre al personale del 118 gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

