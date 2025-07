Tragedia a Calenzano: muore poliziotto 59enne, grave la compagna

Matteo Petti perde la vita in un frontale sulla Barberinese. La donna, anche lei agente, è in prognosi riservata a Careggi. La vittima era il padre della vicesindaca di Campi Bisenzio

Lo schianto in curva: muore Matteo Petti, grave Alessandra Tosi

Un tragico incidente stradale a Calenzano ha spezzato la vita di Matteo Petti, 59 anni, poliziotto in servizio presso l’ufficio immigrazione della Questura di Firenze. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 21 luglio, poco dopo le 16:30, lungo la Strada provinciale Barberinese, all’altezza del chilometro 13, in località La Selva, nei pressi del ristorante Gennaro.

Petti era in sella a una moto Guzzi insieme alla compagna, Alessandra Tosi, 57 anni, anche lei agente di polizia. I due si sono scontrati frontalmente con una Fiat Panda, guidata da un uomo rimasto miracolosamente illeso. L’impatto è stato devastante: Petti è morto sul colpo, mentre Tosi è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Una tragedia familiare: chi era la vittima

Oltre a essere un agente stimato della polizia fiorentina, Matteo Petti era anche il padre di Federica Petti, attuale vice sindaca di Campi Bisenzio. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale e il mondo delle istituzioni. La sua morte getta una lunga ombra di dolore su un’intera famiglia impegnata nel servizio pubblico.

La dinamica ancora da chiarire

Le forze dell’ordine intervenute sul posto stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo i primi rilievi, la moto avrebbe affrontato una curva in località Pontenuovo, poco prima del violento impatto frontale con la Panda. I due motociclisti sarebbero stati sbalzati violentemente sull’asfalto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri e alla polizia municipale, che stanno ascoltando testimoni e visionando le prime immagini disponibili. La carreggiata è rimasta chiusa a lungo per consentire i rilievi tecnici.

Soccorsi immediati ma inutili per l’agente

Allertato da chi ha assistito alla scena, il 118 ha inviato subito più ambulanze sul luogo dello schianto. Vista la gravità delle condizioni dei feriti, è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Nonostante i tentativi di rianimazione immediata da parte di alcuni automobilisti e successivamente dei sanitari, per Petti non c’è stato nulla da fare.

Tosi è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata in volo all’ospedale di Firenze. Le sue condizioni, al momento, restano critiche.

Dolore e sgomento in Questura e nel Comune di Campi

L’intera Questura di Firenze è sotto shock. Petti e Tosi erano due agenti conosciuti e stimati. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati anche da colleghi, istituzioni e cittadini, profondamente colpiti da quanto accaduto.

Anche il Comune di Campi Bisenzio, tramite il sindaco e la giunta, ha espresso vicinanza alla vice sindaca Petti, colpita da una perdita atroce. “Un giorno di dolore e silenzio” – si legge nel messaggio apparso sui canali istituzionali.

Una curva maledetta? Precedenti e sicurezza sulla Barberinese

Quella curva della provinciale Barberinese, già in passato, è stata teatro di altri incidenti gravi. I residenti e i frequentatori della zona parlano di scarsa visibilità e asfalto insidioso, soprattutto nei mesi estivi. L’ennesima tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla necessità di interventi urgenti.

