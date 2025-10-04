Tragedia a Bacoli: ritrovato senza vita Daniele Scotto Rosato, maresciallo della Guardia di Finanza

Le ore dell’attesa: la scomparsa in mare

Si sono spente ieri mattina le speranze di trovare ancora in vita Daniele Scotto Rosato, 30 anni, maresciallo della Guardia di Finanza, disperso dal pomeriggio di giovedì 2 ottobre. Il giovane, in servizio al Nord ma originario di Bacoli (Napoli), era uscito in canoa per una gita in mare, nelle acque che conosceva bene, davanti a casa sua.

Da quel momento, nessun segnale. Le ricerche, scattate immediatamente dopo l’allarme, hanno impegnato per ore Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e volontari, in un lavoro incessante, protrattosi fino a notte fonda.

Il ritrovamento: un silenzio che spegne ogni speranza

Nella mattinata di venerdì 3 ottobre, la svolta tragica: il corpo di Daniele Scotto Rosato è stato rinvenuto privo di vita in un’insenatura di Capo Miseno, a pochi metri dalla canoa con la quale si era avventurato in mare.

Le indagini sono ora concentrate per chiarire le cause della morte. Non si esclude che il giovane maresciallo possa essere stato sorpreso dalle cattive condizioni del mare, aggravate da un forte vento che ha reso le acque particolarmente insidiose.

Una fatalità, forse, che ha trasformato una tranquilla uscita in mare in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità.

Il dolore di una città: le parole del sindaco

A farsi portavoce del cordoglio collettivo è stato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli.

«Ho appreso con profondo dolore della morte in mare del Maresciallo della Guardia di Finanza, Daniele Scotto Rosato, giovane figlio di Bacoli», ha scritto il primo cittadino in un messaggio pubblicato su Facebook.

«Il ritrovamento del suo corpo, senza vita, ha lasciato sgomenta l’intera comunità bacolese. Abbraccio la famiglia, molto conosciuta e stimata nel nostro paese. Porgo loro le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità. Ci stringiamo al dolore della Guardia di Finanza, ringraziando quanti si sono prodigati dal pomeriggio di ieri, e fino a notte fonda, per trovarlo in mare».

Un messaggio che raccoglie l’emozione e la vicinanza di tutta Bacoli, una città ferita dalla perdita di un suo giovane figlio, uomo delle istituzioni e simbolo di dedizione e coraggio.

Un lutto che unisce

Il mare che Daniele amava gli ha tragicamente tolto la vita, ma non cancellerà il ricordo di un ragazzo stimato e rispettato da tutti. La città di Bacoli, la Guardia di Finanza e chi lo conosceva lo ricorderanno come un uomo generoso, sorridente e innamorato della sua terra.

