The Economist annuncia: l’Ucraina e i suoi alleati devono prepararsi a una guerra lunga

“Invece di puntare a ‘vincere’ e poi ricostruire, gli obiettivi dovrebbero essere quelli di garantire che l’Ucraina abbia la capacità di condurre una guerra lunga”, ha scritto la testata britannica. Tutto ciò richiede la volontà politica dell’Ucraina, ma anche dei suoi alleati in Occidente. “Nel lungo termine, la migliore garanzia per la sicurezza dell’Ucraina è l’adesione alla Nato”, si legge. “Altrettanto importante è ciò che l’Unione europea può offrire: non solo denaro, ma la prospettiva di adesione”. Perché ciò accada, specifica “The Economist” è necessario un cambiamento di mentalità in Europa, che deve “rafforzare l’industria della difesa e riformare il processo decisionale dell’Ue in modo che possa gestire più membri”.