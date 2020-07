Tenta furto in casa di anziana: bloccato dal campione di arti marziali Di Chiara

Frignano (Caserta) – Ancora una volta Francesco Di Chiara, campione di arti marziali, ha evitato il peggio e contribuito ad assicurare alla giustizia un malvivente. E’ accaduto a Frignano, cittadina in cui risiede l’atleta, dove un uomo sulla quarantina avrebbe tentato un furto nell’abitazione di una donna anziana.

Dopo aver notato un uomo sospetto che insisteva nel bussare alla sua porta, cercando di entrare in casa, la donna ha subito chiesto aiuto a Francesco, presente in zona per una commissione. L’esperto di Mma (Mixed martial arts, Arti marziali miste) si è così trovato faccia a faccia con il malvivente, il quale ha tentato di aggredirlo. A quel punto, Francesco, con una manovra rapida, l’ha bloccato a terra ed ha subito allertato i carabinieri. Tempestivamente giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno riconosciuto il malvivente dal momento che aveva a suo carico precedenti penali.

“Ho subito capito la situazione e per questo ho agito. – ha detto Francesco – Ho sempre tenuto a cuore la sicurezza di tutti, specie di bambini, anziani e fasce deboli. Ho fatto della mia abilità sportiva uno strumento utile per la sicurezza degli altri, sempre rispettando i termini della legge. Negli anni mi è capitato diverse volte di trovarmi in situazioni del genere”. Per queste sue azioni ha ricevuto dei riconoscimenti, sia a Frignano, dal sindaco Gabriele Piatto, per aver fermato un senegalese che aggrediva i passanti, che ad Aversa, prima dal sindaco Enrico De Cristofaro e poi dal successore Alfonso Golia, per aver neutralizzato due extracomunitari che, nel luglio 2017, tentarono di rapinare, armati di coltello, una donna incinta.

33 anni, Francesco Di Chiara è atleta professionista, specializzato in arti marziali come Judo e Jiu jitsu brasiliano. Intraprende questo percorso da piccolissimo, all’età di 12 anni. Negli anni si è impegnato nel diffondere l’amore per lo sport e il sentimento di legalità ai giovani. Nel gennaio 2019 è stato scelto, insieme ad altri due eroi “normali” italiani, come testimonial d’eccezione per il video promozionale del film film internazionale “Glass”, diretto da M. Night Shyamalan e interpretato da Bruce Willis e Samuel L. Jackson.

Redazione articolo a cura di Antonio Taglialatela per Pupia Tv