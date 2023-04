Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, con sentenza n. 511 del 18.04.2023, ha mutato totalmente il proprio orientamento riconoscendo definitivamente il diritto al calcolo dei sei aumenti periodici (sei scatti) di stipendio nel trattamento di fine servizio per tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare. L’orientamento del Tar prevalente fino ad oggi, infatti, imponeva una irragionevole preclusione a gran parte delle Forze di Polizia ad ordinamento militare con riferimento alla liquidazione dell’indennità di buonuscita per ottenere i sei scatti stipendiali previsti dalla legge.

Nelle scorse ore tale indirizzo è stato ribaltato da “Via Rubichi” (Presidente Mangia, Relatore Vitucci). I Giudici, in particolare, hanno condiviso le argomentazioni difensive dell’Avvocato Leonardo Massari, accogliendo il ricorso proposto da un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in congedo.

Il brigadiere leccese, in congedo dal 2018, si era vista negata la sua istanza in quanto le Amministrazioni interessate ritenevano che l’istituto fosse applicabile solo per gli iscritti collocati a riposo per limite di età ordinamentale, invalidità e decesso, nel mentre erano esclusi i soggetti che, al pari del ricorrente, erano stati posti in congedo “a domanda”.

LEGGI ANCHE Riconosciuti sei scatti e ricalcolo buonuscita ai Carabinieri congedati a domanda: importante sentenza del Consiglio di Stato