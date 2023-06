Sparatoria a Roma, uccisa poliziotta. Trovato l’assassino: si è sparato in macchina

Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato nell’androne dello stabile la donna senza vita, era stesa a terra

Una poliziotta è rimasta uccisa in una sparatoria nel quartiere San Basilio a Roma. L’omicidio in via Rosario Nicolò, a Torraccia, dove abitava l’agente che era fuori servizio. Lavorava presso la camera dei deputati.

Non è ancora chiaro se si tratti di un femminicidio.

La segnalazione è arrivata in commissariato verso le 11, 25. Qualcuno ha chiamato dopo aver sentito tre colpi di arma da fuoco.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato il corpo della donna nell’androne dello stabile, era stesa a terra. Inutili i soccorsi. L’aggressore è dapprima fuggito su un’auto bianca, ma è stato trovato dopo poco senza vita. Si è ucciso, sparandosi.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!