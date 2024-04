Sindacato NSC restituisce al mittente gli auguri del Comandante dell’Arma

In risposta agli auguri di buon lavoro formulati dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi ai sindacati militari, ormai pienamente operativi, il Sindacato NSC ha inviato una lettera al generale.

Il duro prezzo pagato dal Sindacato NSC

“Nel ringraziarla per gli auguri di buon lavoro formulati ai Sindacati Militari, consci degli onori, degli oneri e delle responsabilità che ci aspettano, con altrettanta convinzione le vogliamo dire che noi di NSC il “testimone” per la tutela e il benessere dei carabinieri, lo abbiamo già raccolto cinque anni or sono, pagandone pure un caro prezzo, esponendoci a procedimenti penali e disciplinari, trasferimenti d’autorità, abbassamento delle note caratteristiche con carriere stroncate e venendo talvolta dipinti come pericolosi sovversivi” si legge nella missiva.

Il Sindacato prosegue: “La Rappresentanza Militare finalmente cessa il mandato con un bilancio ultra quarantennale di poche luci e molte ombre. In alcuni momenti della storia della Rappresentanza Militare, abbiamo assistito a degenerazioni dello strumento rappresentativo, già considerato un’arma spuntata, che era palesemente uscito dal proprio alveo istituzionale dove, in alcuni frangenti, è stato toccato il fondo”.

Il ricordo di gravi episodi del passato

E ancora: “Abbiamo ancora un doloroso ricordo e memoria della lettura di documenti giudiziari nei quali veniva narrato il comportamento di Alti Ufficiali, che imploravano o chiedevano al delegato COCER, un’ intercessione per il trasferimento di loro stessi o di un parente prossimo”.

Lo sguardo rivolto al futuro

Il Sindacato conclude: “Guardiamo al presente e al futuro dei colleghi che tuteliamo da tempo oramai, con quei sani principi e valori che ci hanno permesso di resistere fino a oggi, senza retrocedere di un millimetro di fronte a intimidazioni e vessazioni. Buon lavoro Comandante Luzi”.

