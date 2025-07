Sicral 3: La Difesa punta alle Stelle: due nuovi satelliti militari per comunicazioni riservate

La Fase 3 di Sicral 3: sicurezza orbitale e geopolitica

ROMA – Il futuro della sicurezza passa dallo spazio. È alle commissioni parlamentari il decreto di finanziamento della Fase 3 del programma Sicral 3 (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate ed Allarmi), ambizioso progetto spaziale di telecomunicazioni militari sviluppato da Telespazio e Thales Alenia Space — le due joint venture dell’alleanza strategica tra Leonardo e Thales.

L’obiettivo? Rafforzare le comunicazioni riservate della Difesa italiana, rendendole più sicure e resilienti in uno scenario geopolitico sempre più instabile.

Il nuovo step prevede il lancio e la messa in orbita di due satelliti geostazionari, Sicral 3A e Sicral 3B, entro il 2028.

Costo in orbita: il progetto tocca quota 767 milioni

Dal 2020 a oggi, i costi del programma sono quasi raddoppiati.

Stima iniziale: 390 milioni di euro

Rivalutazione nel 2022: 590 milioni

Nuova previsione complessiva: 767 milioni di euro

La Fase 3 da sola costerà 223 milioni, da ripartire tra il 2025 e il 2028. L’aumento è attribuito ai nuovi requisiti di sicurezza imposti dallo scenario globale e all’impennata dei costi legati ai servizi di lancio.

Sicurezza nazionale, ma non solo

Il programma Sicral 3 non si limita a soddisfare le necessità operative della Difesa.

È anche un sistema di comunicazione alternativa alle reti civili in caso di calamità, emergenze o blackout. Inoltre, rappresenta un contributo strategico per la Nato e l’Unione Europea, rafforzando il ruolo dell’Italia nei teatri internazionali e nella difesa integrata europea.

Un’infrastruttura dual use (civile e militare) pensata per garantire continuità, riservatezza e autonomia strategica.

L’agenda politica: agosto sarà decisivo

Il decreto di approvazione è ora in attesa di esame parlamentare.

Entro il 26 agosto, dovrà passare al vaglio delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, nonché delle Commissioni Bilancio competenti.

Un passaggio chiave per dare il via libera definitivo a una fase cruciale del programma, che vede l’Italia tra i pochi Paesi europei dotati di capacità autonome di comunicazione satellitare riservata.

