Servizi: Gen. Caravelli nuovo direttore Aise e Mancini punta al Dis - INFODIFESA

A quanto apprende l’Adnkronos. il generale di corpo d’armata Gianni Caravelli è stato nominato direttore dell’Aise. Caravelli, attuale vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, sostituirà Luciano Carta, approdato alla presidenza di Leonardo.

Un ruolo centrale e determinante sarà anche di Marco Mancini, ex brigadiere dei Carabinieri e mente strategica di operazioni brillanti che hanno portato lustro al Paese.

Non ultima la liberazione della connazionale in Somalia. Sue molte tecniche operative che oggi fanno scuola ai più giovani in Italia e all’estero.