Schianto in autostrada, coinvolta auto Polizia: 4 feriti

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30 sull’autostrada A14 a circa 10 chilometri dal casello di Massafra sulla corsia in direzione Bari a poca distanza dallo svincolo per Mottola.

Lo schianto è avvento tra una Volvo di colore bianco che in seguito all’impatto si è ribaltata, e l’auto della Polizia stradale, non si conoscono dinamica e le cause del sinistro. Ferite in maniera non grave quattro persone, i due poliziotti e le due persone che viaggiavano sulla Volvo. Soccorsi dalle ambulanze sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castellaneta e del Porto di Taranto che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte dei mezzi.