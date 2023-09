Scappa dall’hotspot, va a casa di un poliziotto e lo prende a pugni quando viene scoperto. Tunisino denunciato

Oltrepassa la recinzione di una villetta di Pozzo Monaco, a Lampedusa, dove è al momento in vacanza un poliziotto in servizio alla Questura di Alessandria. Viene scoperto e bloccato dall’agente che però si prende, perché l’immigrato cercava di scappare, più cazzotti al volto e finisce al pronto soccorso del Poliambulatorio dove i medici gli hanno riscontrato contusioni guaribili in 5 giorni.

LEGGI ANCHE Il comandante dei vigili urbani di Venezia molestato a una sfilata: “Palpato cinque volte sono dovuto andare via: è disgustoso”

LEGGI ANCHE Trasferimento negato ad un Finanziere, TAR: La Circolare delle 3 Sedi è Illegittima. “Errata gestione del potere organizzativo da parte dell’Amministrazione non deve ricadere sul militare”