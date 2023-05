Scandalo in Tribunale: il bar non fa gli scontrini. Intervengono i carabinieri, ecco cosa è successo

Non solo il paradosso dell’Agenzia delle entrate, dove nel bar della sede Roma 6 Eur Torrino non venivano rilasciati gli scontrini. La stessa cosa succedeva anche nel “tempio della legalità”, il Tribunale civile, come documentato da un servizio di “Striscia la notizia” in onda ieri sera. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, con le telecamere nascoste “Striscia” è entrata nella caffetteria che ha sede all’interno degli uffici di viale Giulio Cesare e ha mostrato il viavai di clienti a cui viene consegnato il resto, ma spesso non lo scontrino. Tra questi, addirittura un carabiniere in divisa.

«Dopo tutto quello che è successo, proprio in tribunale ci dimentichiamo di fare gli scontrini?», chiede Jimmy Ghione al cassiere, che risponde con una risata. A interrompere il servizio un sottufficiale dell’Arma accolto con un sorriso ripreso al rallentatore nel servizio di Striscia la Notizia che scorta l’inviato del tg satirico fuori dal bar. «Non si possono fare riprese all’interno»

Un vero e proprio paradosso che fa riflettere sulla necessità di un effettivo controllo sull’applicazione della legge, soprattutto in quelle sedi dove si dovrebbe rappresentare l’esempio.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!