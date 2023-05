Belgrado: studente 14enne apre il fuoco a scuola, almeno nove morti, tra cui minori

Uno studente 14enne ha aperto il fuoco in una scuola di Belgrado contro compagni e personale scolastico. Almeno nove le vittime accertate. Il minorenne è stato arrestato. Ignoti i motivi del gesto.

Nove persone sono morte, di cui otto adolescenti, e diverse altre sono rimaste ferite in una scuola di Belgrado, in Serbia, dopo che uno studente 14enne ha sparato questa mattina con una pistola contro i suoi compagni di classe, i docenti e il personale della sicurezza.

Belgrado: sparatoria in una scuola, arrestato un minorenne

Secondo i media locali, lo studente – che è stato arrestato – avrebbe usato la pistola del padre. Al momento non sono chiari i motivi del gesto. La sparatoria è avvenuta nella scuola ‘Vladislav Ribnikar’, nel quartiere centrale di Vlacar della capitale serba.

Il commento delle autorità

“Nella sparatoria avvenuta questa mattina alla scuola elementare ‘Vladislav Ribnikar’ di Vracar (nel centro di Belgrado), otto bambini e una guardia sono rimasti uccisi, mentre sei bambini e un insegnante sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale”, hanno comunicato le autorità. Il sospettato, uno studente di 14 anni, è stato trovato nel cortile della scuola e arrestato. In tarda mattinata, il capo del quartiere di Vracar, Milan Nedeljkovic, ha dichiarato alla stampa che la guardia scolastica era stata uccisa e che diversi studenti e un insegnante di storia erano rimasti feriti. “Voleva impedire questa tragedia ed è morto“, ha raccontato riferendosi al custode, “il dramma sarebbe stato probabilmente peggiore se quest’uomo non si fosse messo di fronte al ragazzo che stava sparando”.

