Maxi blitz dei carabinieri del Ros contro la ‘ndrangheta, eseguite 108 misure cautelari

Maxi operazione contro la ‘ndrangheta con 108 arresti in Italia e arresti anche all’estero. Nell’ambito di quella che è stata soprannominata ‘operazione Eureka’, I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato 108 persone – 85 in carcere – in esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda reggina.

Sono attualmente in corso numerose perquisizioni in tutta Italia, nel corso delle quali sono già stati rinvenuti soldi, armi e droga.

Gli interessati sono indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso (imputazione a carico di 5 soggetti), concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (con l’aggravante della transnazionalità e dell’ingente quantità), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, detenzione/traffico di armi anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori e altri reati.

Alcuni dei provvedimenti, convertiti in mandati di arresto europeo, sono stati eseguiti in Germania (9 indagati), Belgio (6), Francia (3), Portogallo (1), Romania (1) e Spagna (1).

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10:30 nell’auditorium della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!