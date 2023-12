Sai come si chiama e a cosa serviva il tipico fazzoletto che adorna l’uniforme dei marinai di tutto il mondo?

Il “solino” è un elemento distintivo nell’uniforme dei marinai, la cui origine risale all’uso di un fazzoletto o pezzo di stoffa per proteggere le casacche, o camisacci, dal grasso usato per tenere i capelli raccolti. Col tempo, questo accessorio è diventato un segno distintivo tra i marinai di tutto il mondo, evolvendosi in diverse forme e colori. Ad esempio, il solino dei marinai italiani è caratterizzato da due strisce bianche, simbolo delle due guerre mondiali, mentre quello americano è bianco e quello inglese è decorato con tre filetti in onore delle vittorie di Orazio Nelson.

Il Simbolismo delle Strisce e Stellette

Le due strisce bianche sul solino italiano hanno diverse interpretazioni. Una teoria suggerisce che rappresentino le due guerre mondiali, mentre un’altra ipotesi le vede come un modo per distinguere i marinai imbarcati (con due righe) da quelli a terra (con una sola riga). Le stellette, presenti sul solino, indicano il rango militare del marinaio.

I Pantaloni a Campana

Un altro aspetto interessante dell’uniforme dei marinai sono i pantaloni a campana. Questo design non era solo una scelta stilistica, ma aveva una funzione pratica: permetteva ai marinai di arrotolare facilmente i pantaloni durante le pulizie di bordo.

Il Cordino e il Fazzoletto Nero

Il “cordino” o “lutto di Nazario Sauro”, parte integrante dell’uniforme, ha origini pratiche, usato in passato per tenere un coltello a portata di mano. Oggi, è simbolicamente legato a un fazzoletto nero, che potrebbe derivare dall’uso storico nei lavori di pulizia o per fasciare ferite. Nella marina inglese, questo fazzoletto nero scende sul petto a fiocco in segno di lutto per la morte dell’ammiraglio Nelson.

In sintesi, l’uniforme dei marinai non è solo una questione di stile o tradizione, ma racchiude storie, funzioni pratiche e simbolismi, riflettendo la ricca storia navale e le diverse culture marittime nel mondo.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI