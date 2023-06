L’indebitamento del militare: il ruolo del D. Lgs. n. 14 del 2019 “Codice della crisi e dell’insolvenza” nella gestione delle difficoltà finanziarie

L’indebitamento è una condizione diffusa tra i militari, indipendentemente dal grado e dall’anzianità di servizio. Molti fattori, come gli stipendi relativamente bassi, le spese impreviste e i problemi familiari, possono portare a difficoltà finanziarie. Tuttavia, la mancanza di educazione finanziaria è spesso la causa principale dell’indebitamento e della gestione insana dei soldi. In questo articolo, esploreremo le conseguenze negative dell’indebitamento per i militari e forniremo consigli su come affrontare questa situazione.

I risvolti negativi dell’indebitamento

L’indebitamento può avere un impatto significativo sulla vita personale e professionale dei militari. A livello personale, può causare tensioni familiari, problemi di salute fisica e mentale e allontanamento dalle persone care. Sul fronte professionale, può compromettere il rendimento lavorativo, mettere in discussione la carriera militare e persino causare il trasferimento per incompatibilità ambientale.

La mancanza di accesso alle risorse e alle informazioni finanziarie necessarie per prevenire l’indebitamento e gestire in modo responsabile i propri soldi ha portato molti militari a cadere in trappole finanziarie.

Pensate ad esempio a quei colleghi che, dopo aver mantenuto per molto tempo un tenore di vita elevato grazie agli stipendi guadagnati in missione fuori area, sono stati facilmente attratti da offerte di credito “facile” o addirittura truffe finanziarie, accumulando debiti che col tempo sono diventati impossibili da gestire. Trovarsi in una situazione del genere può avere risvolti estremamente negativi sulla vita privata e professionale.

Rivolgersi a un professionista del settore finanziario

Quando ci si trova in difficoltà finanziarie, è importante rivolgersi a un professionista qualificato per ottenere assistenza. Un avvocato, un commercialista o un consulente finanziario esperto possono aiutare a gestire i rapporti con le società di recupero crediti, ottenere un accordo di saldo e stralcio, contestare gli interessi applicati in caso di anomalie e valutare se il debito si sia prescritto. Affidarsi a un professionista del settore può ridurre il rischio di ulteriori danni finanziari e fornire una guida esperta durante il processo di gestione dell’indebitamento.

Le procedure per affrontare la crisi da sovraindebitamento

Esistono diverse procedure previste per affrontare la crisi da sovraindebitamento. Il D. Lgs. n. 14 del 2019 “Codice della crisi e dell’insolvenza” prevede la possibilità di ristrutturare i debiti del consumatore attraverso un piano di ristrutturazione concordato con i creditori. Questo piano può prevedere la riduzione del debito, la dilazione dei pagamenti o altre forme di pagamento.

In alternativa, è possibile avviare una procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore, che comporta la cancellazione totale dei debiti non pagati mediante la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato ai creditori. In alcuni casi, è anche possibile ottenere l’esdebitazione, che libera il debitore dai debiti rimasti insoddisfatti.

Considerazioni finali

Affrontare l’indebitamento è una sfida complessa, ma è importante agire tempestivamente e cercare l’assistenza di professionisti qualificati. Sebbene ci siano conseguenze negative da considerare, come difficoltà nel ottenere futuri prestiti o finanziamenti, l’obiettivo principale dovrebbe essere uscire dalla crisi il prima possibile senza compromettere ulteriormente la situazione finanziaria. Rivolgersi a un professionista serio può essere fondamentale per valutare le opzioni disponibili e prendere decisioni informate.

In conclusione, l’educazione finanziaria riveste un ruolo cruciale nella prevenzione dell’indebitamento e nella gestione sana delle finanze personali. I militari dovrebbero avere accesso a risorse e informazioni finanziarie per evitare situazioni di sovraindebitamento. In caso di difficoltà finanziarie, è importante cercare assistenza da professionisti del settore per affrontare la crisi in modo efficace e trovare soluzioni a lungo termine.

