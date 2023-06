Roma, accoltella la compagna incinta di 7 mesi: fermato dopo una breve fuga

Un 42enne è stato fermato a Roma perché accusato di aver accoltellato la compagna al culmine di una lite. La donna, incinta di 7 mesi, è stata ricoverata ma sarebbe fuori pericolo.

Un uomo ha ferito al collo la compagna incinta di 7 mesi ed è fuggito, ma è stato fermato po dopo. Si tratta di un cittadino tunisino di 42 anni che, la notte scorsa in un appartamento in via dei Due Ponti, ha accoltellato al collo al culmine di una lite la fidanzata, una 32enne italiana. L’aggressore è stato fermato dagli agenti con l’accusa di tentato omicidio. Il fermo di polizia giudiziaria dovrà ora essere convalidato.

Donna accoltellata a Roma fuori pericolo

La donna di 32 anni, secondo quanto emerso, sarebbe fuori pericolo. Salva anche la bimba che la ragazza porta in grembo. Roma Today riporta che l’aggressione è avvenuta nella casa della madre del ragazzo, che avrebbe assistito alla scena.