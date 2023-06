Bari, insulti e minacce ai carabinieri: danneggiata “gazzella”. Responsabili ai domiciliari

Un episodio di minacce e resistenza a pubblico ufficiale è culminato con l’arresto di due fratelli a Bari. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Bari hanno preso in custodia un uomo di 57 anni, con le iniziali V.M., e suo fratello di 46 anni, C.M., con l’accusa di minacce, resistenza e di danneggiamento.

L’episodio si è verificato in via Orfeo Mazzitelli, quando il 57enne avrebbe insultato e minacciato di morte i militari, ritenendoli responsabili della tragica morte di Christian Di Gioia, un giovane di 27 anni che ha perso la vita in un incidente stradale nel quartiere Japigia a Bari.

Poco dopo, il fratello si è unito all’alterco e avrebbe colpito ripetutamente il lunotto posteriore dell’auto di servizio dei carabinieri con dei pugni, causando la sua rottura.

Entrambi gli arrestati, con precedenti penali, sono stati posti agli arresti domiciliari.

Le indagini sono ancora in corso e le autorità competenti valuteranno le azioni legali da intraprendere nei confronti dei due fratelli. Nel frattempo, i carabinieri continueranno a svolgere il loro lavoro con dedizione e impegno per mantenere l’ordine pubblico e tutelare i cittadini.

