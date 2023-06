Forze Armate, approvato il FESI. Ecco gli importi e le maggiorazioni

Al personale in servizio presso le strutture vertice o presso le sedi istituzionali viene assegnata una maggiorazione giornaliera corrispondente agli importi indicati di seguito.

Capitano € 0,77

Tenente € 0,75

Sottotenente € 0,72

Primo Luogotenente € 0,77

Luogotenente € 0,77

Primo Maresciallo +8 anni € 0,75

Primo Maresciallo € 0,72

Maresciallo Capo +10 anni € 0,72

Maresciallo Capo € 0,72

Maresciallo Ordinario € 0,70

Maresciallo € 0,68

Sergente Maggiore Aiutante + 4 anni € 0,71

Sergente Maggiore Aiutante € 0,71

Sergente Maggiore Capo + 4 anni € 0,71

Sergente Maggiore Capo € 0,70

Sergente Maggiore € 0,69

Sergente € 0,68

Graduato Aiutante + 4 anni € 0,70

Graduato Aiutante € 0,70

Primo Graduato + 5 anni € 0,70

Primo Graduato € 0,69

Graduato Capo € 0,67

Graduato Scelto € 0,66

Graduato € 0,66

Il decreto ministeriale stabilisce diverse misure di incentivazione e riduzioni per il personale militare beneficiario del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI) per l’anno 2022. In particolare, viene riconosciuta una maggiorazione del 30% per le giornate di effettivo impiego del personale impiegato in attività operative e logistiche connesse all’emergenza COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Inoltre, i Graduati con un’anzianità di servizio compresa tra i 17 e i 27 anni al 31 dicembre 2022 riceveranno una maggiorazione fissa di 40 euro.

Per incentivare il personale che ha prestato un numero di giornate di servizio utile superiore a 200, è prevista una maggiorazione del 20% per ogni giornata oltre tale soglia. Tuttavia, per il personale che ha prestato un numero di giornate compreso tra 31 e 89, è prevista una riduzione del 50% del compenso giornaliero.

Si invitano i destinatari a consultare il decreto ministeriale completo per conoscere tutti i requisiti specifici e ulteriori casi di maggiorazioni. Il decreto può essere scaricato seguendo il link fornito in seguito